Grote inzamelingsactie radio en tv voor Oekraïne. Meer Nederlanders met geel tape uit solidariteit

In het hele land zetten Nederlanders zich in voor mensen uit Oekraïne. Kinderen, artiesten, sportclubs, kerken en vele anderen dragen met hartverwarmende initiatieven bij aan de Giro-555 actie.

Ook radio en TV zal maandag in het teken staan van de oorlog in de Oekraïne. Zo probeert men zoveel mogelijk geld in te zamelen om de Oekraïners financieel te steunen waar nodig, want de humanitaire nood waarin honderdduizenden Oekraïners verkeren is inmiddels onmenselijk groot.

Ook veel bedrijven in actie voor Oekraïne

Daarnaast komen steeds meer bedrijven in actie. Zo kun je Air Miles doneren voor Giro555, is Albert Heijn een statiegeldactie begonnen en hebben ook andere bedrijven acties opgezet. Bedankt Pathé, ING, PostNL, Nationale-Nederlanden, Kruidvat, Etos, Spotify, Maandag en nog vele anderen voor jullie steun.

Inmiddels is er al meer dan 16,2 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne.

Meer Nederlanders met geel tape om hun mouw uit solidariteit

Opvallend is dat steeds meer Nederlanders uit solidariteit de mouw van hun jas voorzien van geel plakband. Militairen in Oekraïne dragen de tape juist nu voor herkenbaarheid. Dat doen ze op de helm, hun wapen, rondom de mouw of meerdere plaatsen.