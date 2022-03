Zwaargewonde bij schietpartij in Amsterdam

Bij een schietpartij in de Rivierenbuurt in Amsterdam is woensdagavond een man zwaargewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Rond 19.05 uur kregen hulpdiensten de melding dat er schoten waren gehoord in de omgeving Hunzestraat en Winterdijkstraat. In de Kinderdijkstraat het zwaargewonde slachtoffer door de hulpdiensten aangetroffen. Na reanimatie is het slachtoffer met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de omgeving afgezet en is een sporenonderzoek begonnen. Een burgernetmelding is vlak na de schietpartij verzonden met het verzoek om uit te kijken naar de vermoedelijke dader.