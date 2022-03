Drukte in Amsterdamse bos vanwege lenteweer en bloeiende Bloesempark

Dit weekend trok het Amsterdamse bos zoveel bezoekers, dat er verkeersregelaars aan te pas moesten komen om het wandelverkeer in goede banen te leiden.

De meeste bezoekers kwamen voor het bloeiende Bloesempark. Vrijwel elke vierkante meter was zaterdag en zondagmiddag bezet. Ook naar het bos toe was het druk en was er weinig parkeerplaats nog vrij.

Op de bamboebrug die naar het park leidt, was het file-wandelen. Ondanks de drukte lijken de mensen volop te genieten van de bloeiende bloesem in combinatie met het schitterende lenteweer. De bloeitijd duurt zeker nog een paar dagen.