Politie doet onderzoek na vondst twee lichamen

De politie kreeg dinsdagavond rond 23.00 uur een melding van een mogelijke brand in het pand. Omdat er water uit de deur liep en er inderdaad sprake was van een brandlucht werd de brandweer ingeschakeld. Zij troffen in de woning de overleden personen aan. De brand was op dat moment al gedoofd. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een noodlottig ongeval of een misdrijf. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de identiteit van de overledenen. Vandaag vindt onder andere een buurtonderzoek plaats.