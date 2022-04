NS: Landelijk tot 20.00 uur geen NS-treinen

Actuele reisinformatie ook verstoord

De actuele reisinformatie is ook verstoord: de reisadviezen in de reisplanner tonen geen vertragingen of uitgevallen treinen. 'Op de stations kunnen we zelfs geen enkele informatie geven. We werken hard aan herstel, maar helaas is nu nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren', aldus NS.

Treinen regionale vervoerders rijden wel

Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden de treinen wel, hoewel ook daarbij geen actuele reisinformatie gegeven kan worden. Alle treinen van NS met een geplande vertrektijd vóór 17.00 uur zullen niet rijden.

Update 18.15 uur

Door de technische storing waarmee NS al sinds zondagmiddag kampt zullen de NS-treinen tot tenminste 20.00 uur niet rijden. NS adviseert reizigers dringend om niet op reis te gaan en naar andere reisopties te zoeken. Op de stations is de informatie weer hersteld. 'Het is helaas nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren', aldus NS. Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden de treinen volgens de normale dienstregeling. Ook de internationale treinen worden niet geraakt door deze problemen.