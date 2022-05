Twee doden bij schietincident zorgboerderij Alblasserdam

Volgens de politie zijn er twee dodelijke slachtoffers en zijn er twee zwaargewond geraakt.

Rond 10.50 uur werden de hulpdiensten in kennis gesteld. Om medische hulp te bieden zijn er twee traumahelikopters ingezet.

Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is geweest van het schietincident op de zorgboerderij.

