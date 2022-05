Brandweer zoekt bij ingestorte tunnel in Heerlen

Hulpdiensten in Heerlen zijn vrijdagmorgen een zoektocht begonnen aan de Palemigerboord. Hier zou handmatig een tunnel zijn gegraven en deze is ingestort.

Op de plaats van de tunnel zijn volgens L1 Nieuws meerdere spullen gevonden die aanleiding geven om te gaan graven. Leon Eummelen van de veiligheidsregio Zuid-Limburg zegt ‘Er is iemand met een schop gaan graven. We gaan nu kijken of er ook iemand onder ligt.

Vanwege het onderzoek kan de woordvoerder niet zeggen om wat voor gevonden spullen het gaat.