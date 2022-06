Lichaam aangetroffen in onderzoek vermiste Gino

In de zoektocht naar de vermiste 9-jarige Gino van der Straeten is zaterdagmorgen een lichaam aangetroffen. Dit laat een woordvoerder van de politie weten.

Het lichaam is gevonden bij een woning in Geleen en de politie houdt er ernstig rekening mee dat het om de vermiste Gino gaat. Onderzoek moet dit vaststellen.

Aanhouding

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er een man aangehouden in een woning in Geleen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Gino. Of dit ook de vindplaats is, is niet bekend. De politie laat weten dat het lichaam gevonden is nadat de verdachte is gehoord.

Zoektocht

De politie en vrijwilligers zijn sinds woensdagavond op zoek naar de vermiste jongen. Hij werd het laatst gezien in de speeltuin gelegen aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade tussen 19.30 en 20.30 uur. Ook in de dagen erna is er volop naar Gino gezocht.