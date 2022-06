Stille toch voor Gino

Op woensdagavond 8 juni 2022 vindt om 19.30 uur in Kerkrade de stille tocht voor Gino van der Straeten plaats. Op initiatief van Gwenda Lankreijer - die namens de familie van Gino als woordvoerster optreedt - is iedereen die Gino een warm hart toedraagt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze tocht. De route van de stille tocht is vanaf het Eurode Business Center tot aan de speelplek aan de Hertogenlaan, waar Gino voor het laatst is gezien.