Zweden, Finland Dichter bij NAVO-lidmaatschap

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat het een historische dag was "voor Finland, voor Zweden, voor de NAVO en voor de Euro-Atlantische veiligheid".

De toetredingsprotocollen gaan nu naar de 30 lidstaten van de alliantie voor nationale ratificatie volgens de procedures van de verschillende naties. In de Verenigde Staten betekent dit dat de Senaat de toevoeging van die landen aan het Verdrag van Washington van 1949 zal moeten goedkeuren.

Decennialang waren Zweden en Finland tevreden met de samenwerking met de NAVO, maar werden geen lid van het defensieve bondgenootschap. Maar door de niet-uitgelokte aanval van Rusland op Oekraïne in februari veranderde de grond in Europa, en die landen - beide historisch neutraal - dienden een petitie in om lid te worden van de NAVO. Op de NAVO-top van vorige week in Madrid kwamen de geallieerde leiders overeen Finland en Zweden uit te nodigen om zich bij het bondgenootschap aan te sluiten.

"Finland en Zweden zullen een sterke en belangrijke bijdrage leveren aan onze alliantie", zei Stoltenberg na de ceremonie.

Hij merkte op dat jaren van samen trainen en oefenen de interoperabiliteit van de Finse en Zweedse strijdkrachten met de NAVO heeft vergroot, en dat de naties dezelfde waarden delen als de andere leden van het bondgenootschap.

"Ik prijs alle bondgenoten voor het zo snel aanvaarden van de aanvragen voor lidmaatschap van Finland en Zweden, en ik wil Turkije, Finland en Zweden bedanken voor hun constructieve benadering", zei de secretaris-generaal. "De trilaterale overeenkomst die ze op de top van Madrid hebben ondertekend, heeft vandaag mogelijk gemaakt."

Finland deelt een lange grens met Rusland en Zweden ligt net over de Oostzee van Rusland. Er zijn zorgen over acties die de Russische president Vladimir Poetin zou kunnen ondernemen tegen de naties. "De veiligheid van Finland en Zweden is belangrijk voor onze alliantie, ook tijdens het ratificatieproces", zei Stoltenberg. "Veel bondgenoten hebben al duidelijke toezeggingen gedaan aan de veiligheid van Finland en Zweden, en de NAVO heeft onze aanwezigheid in de regio vergroot, onder meer met meer oefeningen."

De ondertekening van het document betekent dat Finland en Zweden de status van "genodigden" krijgen en zullen deelnemen aan alliantiebesprekingen.

Zweden heeft een leger van wereldklasse en zal bijdragen aan de veiligheid van alle NAVO-bondgenoten. "We zijn ervan overtuigd dat ons lidmaatschap de NAVO zal versterken en zal bijdragen aan de stabiliteit in het Euro-Atlantische gebied", zei de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde. "We zullen ons steentje bijdragen door schouder aan schouder samen met de andere bondgenoten bij te dragen aan de collectieve defensie van de NAVO."

Linde zei dat het besluit om lid te worden van de NAVO enorme steun heeft in haar land, "en wij geloven dat toetreding tot de NAVO de beste manier is voor Zweden om onze nationale veiligheid te waarborgen en het Zweedse volk veilig te houden."

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto zei dat zijn land ernaar uitkijkt nauw samen te werken met de andere NAVO-bondgenoten. "Het lidmaatschap van zowel Finland als Zweden zal niet alleen bijdragen aan hun eigen veiligheid, maar ook aan de collectieve veiligheid van de alliantie", zei hij.