Drie personen gewond bij schietpartij binnenstad Groningen

Meerdere keren geschoten

Even voor 20.00 uur kreeg de politie een melding van een schietincident in de Haddingestraat in de stad Groningen. Er zou meerdere keren zijn geschoten en er zouden twee mensen gewond zijn geraakt. De schutter was voortvluchtig. De Haddingestraat werd door de politie afgezet.

Verdachte aangehouden

Er zijn in totaal drie personen gewond geraakt bij dit incident. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rond 21.45 uur liet de politie weten dat er inmiddels een verdachte is aangehouden die is overgebracht naar het bureau voor verder onderzoek en verhoor.