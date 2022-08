Fietser aangereden op Molendijk-Noord in Schijndel en aan zijn lot overgelaten

Dinsdagmiddag rond 13.55 uur vond er op de Molendijk-Noord in Schijndel een aanrijding plaats tussen een bestelbus en een fietser.

Doorgereden

De bestelbus is doorgereden, het slachtoffer raakte ernstig gewond en is onder begeleiding van een trauma-arts naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg gebracht. De weg werd afgesloten voor onderzoek.