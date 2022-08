Vrachtwagen rijdt van dijk, meerdere doden en gewonden

De politie laat weteen dat er meerdere personen gewond zijn geraakt en om het leven gekomen. Een precies aantal is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen om het grote aantal slachtoffers van eerste hulp te voorzien.

Volgens het RTL Nieuws is de vrachtwagen de dijk afgekomen en ingereden op een groep buurtbewoners die aan barbecueën waren tijdens een buurtfeest.

In Nieuw Beijerland is zojuist een vrachtwagen van de dijk gereden. Daarbij zijn meerder mensen gewond geraakt. Hulpverlening is in volle gang. Meer info volgt