Dode bij schietincident 's Hertogenbosch

De politie is een onderzoek gestart naar een dodelijk schietincident in ’s Hertogenbosch. Een arrestatieteam heeft later op de dag een verdachte aangehouden. Dit meldt een woordvoerder van de politie.

Hulpdiensten kregen zondagmorgen de melding van een schietincident aan de Vierde Haren. Hier werd een 52-jarige man zwaargewond aangetroffen. De verwondingen van de man waren dermate ernstig dat deze er aan overleden is.

Later op de dag kreeg de politie een verdachte in beeld en deed een arrestatieteam een instap in een woning in Berlicum. Hier werd de verdachte zwaargewond aangetroffen. Deze is aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. De politie doet hier onderzoek naar.