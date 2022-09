Amsterdamse burgemeester Halsema wil bevoegdheid om geldautomaten uit gevels te verwijderen

De Amsterdamse burgemeester Halsema wil de bevoegdheid om geldautomaten op risicovolle plekken weg te halen. Dat zei ze tegen stadszender AT5. In de stad neemt het aantal plofkraken toe. In de maanden juli en augustus waren er tien explosies en plofkraken die veel schade veroorzaakte aan panden. Niemand is nog gewond geraakt. Maar om geldautomaten uit gevels te verwijderen is een wetswijziging nodig. De gemeente kan banken niet dwingen om hun automaat weg te halen. Halsema wil die bevoegdheid wel krijgen.