Verdachten stelen tonnen via Anydeskfraude, politie verricht drie aanhoudingen

Bankhelpdeskfraude

In mei van dit jaar startte rechercheurs uit de Eenheid Midden-Nederland (district Flevoland) met een onderzoek toen er in Biddinghuizen aangifte werd gedaan van bankhelpdeskfraude. Al snel bleek dat er een verband was met andere zaken waarbij sprake was van een soortgelijke werkwijze en dezelfde verdachten.

Aanhoudingen

Na langdurig onderzoek zijn op dinsdag 19 juli twee mannen en een jongen aangehouden in een woning in Groningen. In de woning werden gegevensdragers, geld en waardevolle goederen aangetroffen. Deze spullen zijn in beslaggenomen. De verdachten wonen in Groningen. Eén verdachte zit momenteel nog in hechtenis. De andere twee verdachten zijn na verhoor heengezonden. Zij blijven onderdeel uitmaken van het onderzoek.