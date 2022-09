Spoordonkseweg bij Oirschot dicht na ernstig verkeersongeval

Lantaarnpaal geramd

Nabij Spoordonk vond een eenzijdig ongeval plaats, een auto ramde daar een lantaarnpaal rechts van de weg en kwam in de middenberm tot stilstand. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was volledig afgesloten voor het overige verkeer. Vele omwonenden stonden op straat. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren.