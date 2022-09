OM vervolgt 3 verdachten voor betrokkenheid bij dodelijk speedbootongeluk op de Maas

Man (20) overleden

Het gaat om de bestuurder van de boot, de persoon in het bezit van het vaarbewijs en de bestuurder van de andere boot. 'Bij de aanvaring tussen twee motorboten op de Maas ter hoogte van Herten zijn die middag vier mannen en een vrouw gewond geraakt', aldus het OM. Twee van hen liepen zeer ernstig letsel op. Zij voeren samen met de 53-jarige verdachte uit Linne en de 57-jarige verdachte uit Roermond in één boot. Een 20-jarige man uit Linne, overleed later aan zijn verwondingen.

Verdenking

Het OM is van mening dat de drie verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en verdenkt hen onder meer van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Vandaag zijn de nabestaanden, de slachtoffers en de verdachten geïnformeerd over de vervolgingsbeslissing van het OM in deze zaak. Het is nog niet bekend op welke datum de inhoudelijke zitting plaats zal vinden.