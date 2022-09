Topman Jumbo Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als algemeen directeur

'In het belang van Jumbo'

'Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie. De familie van Eerd, de Raad van Commissarissen en het directieteam respecteren dit moedige besluit en zeggen hem alle steun toe in de komende periode', aldus Jumbo. De dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo blijft onverkort gewaarborgd door het directieteam.

Inval FIOD bij Van Eerd thuis

Op dinsdag 13 september deden de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een inval thuis bij Van Eerd in Heeswijk-Dinther in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in het kader van een omvangrijk witwasonderzoek.

Witwassen

Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

9 aanhoudingen

Die dinsdag werden in totaal 9 aanhoudingen verricht. Van Eerd werd ook aangehouden en heeft een aantal dagen in hechtenis gezeten en is verhoord. Hij werd afgelopen zaterdag 17 september weer vrijgelaten maar blijft nog wel verdachte in het grote witwasonderzoek.