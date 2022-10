5 tips om een gokverslaving te voorkomen

Maar heel eerlijk, je verwacht toch niet dat casino’s draaiende kunnen blijven als zij alleen maar geld verliezen? Veruit het grootste gedeelte van de Nederlandse gokkers verliest. Daarbij is er vaak ook een grote groep mensen die tegen een gokverslaving aanhikken of hier al last van hebben. En dit zijn problemen die je absoluut niet moet onderschatten. Daarom geven wij jou in dit artikel 5 tips om een verslaving voor gokken te voorkomen.

Waar kun je allemaal op gokken in casino’s?

Voor de mensen die niet heel veel ervaring met gokken hebben, vertellen we je snel waar je zoal op kunt gokken in Nederland. Zo kan je tegenwoordig spellen als Poker, Bingo en bijvoorbeeld Roulette zowel in een casino als van achter jouw computer spelen. Of wat te denken van het inzetten van geld op voetbalwedstrijden uit de Nederlandse Eredivisie? Daarbij kun je het zo gek niet bedenken qua wedden op sport en je kunt erop wedden. Een prettige bijkomstigheid voor liefhebbers van gokken, maar tegelijkertijd geeft dit ook weer een grotere kans op eventuele verslavingen.

Hoe voorkom je een gokverslaving?

Liefhebbers van gokken en/of wedden doen dit in eerste instantie om geld te winnen. Daarbij biedt het ook een grote mate van plezier. Toch is het zaak dit gokken op een verantwoorde manier te doen, zonder dat je hier verslaafd aan raakt en in geestelijke en/of financiële problemen raakt. Maar hoe voorkom je dit nu precies? Wij vertellen het je aan de hand van 5 tips:

1 Praat met de omgeving

Een probleem wordt vaak al sneller opgelost als andere mensen hiervan op de hoogte zijn. Zo is het wat gokken betreft verstandig dit te delen met vrienden, familie of jouw partner. Hierdoor weten zij dat jij hier mee bezig bent, waarna de kans aanwezig is dat ze jou hier ooit iets over gaan vragen. Wat dat betreft heb je toch een denkbeeldige stok achter de deur die ervoor kan zorgen dat jij net even wat minder vaak gokt. Want zo leuk is het niet om te vertellen dat je weer verloren hebt. Tenzij je liegt, maar laten we hopen dat je jezelf wel beseft dat dit überhaupt verkeerd gedrag is.

2 Speellimieten

Bij de meeste casino’s en online casino’s kun je gebruik maken van zogenoemde speellimieten. Indien jij van jezelf weet dat je verslavingsgevoelig bent, dan kan het slim zijn een speellimiet voor jezelf in te stellen. Dit zorgt ervoor dat je maar een bepaald bedrag per dag, week of maand kunt inzetten. Ook kun je een limiet stellen op de tijd waarin jij je in een (online) casino begeeft.

3 Realiseer dat je geen invloed hebt op het spel

Het komt vaak voor dat mensen het idee hebben dat ze in de maling worden genomen door gokmachines of dealers. Dit is echter grote onzin, aangezien jij als speler 0,0 invloed hebt op de uitslag van een spel. Dit geldt zowel voor de kaarten die jij ontvangt bij Blackjack of de uitslag van een willekeurige wedstrijd uit de tweede voetbalcompetitie van Duitsland.

4 Speel met geld dat je kunt missen

Het is altijd belangrijk controle te hebben over jouw bankrekening. Daarbij is het verstandig en ten zeerste aan te raden dat jij alleen gokt met geld dat je eventueel zou kunnen missen. De kans dat je verliest is nu eenmaal groter dan dat je wint. Zo zou je bijvoorbeeld maandelijks een klein potje apart kunnen houden, waarbij je hoe dan ook zeker bent van het feit dat je de huur en boodschappen kunt betalen. En vergeet absoluut geen geld vrij te houden voor een gezellig etentje.

5 Maak een lijstje

Het kan soms bijzonder confronterend zijn om te zien hoe je zelf bezig bent. Het is daarom slim een lijstje in jouw huis op te hangen met redenen, waarom je zou moeten stoppen met gokken of dit in ieder geval moet verminderen. Schrijf hier steeds op hoeveel geld je inmiddels verloren hebt en tot welke gevoelens dit heeft geleid. Op die manier realiseer je jezelf hopelijk snel genoeg dat je absoluut op een verantwoorde manier moet spelen.