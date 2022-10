Politieonderzoek na aantreffen zwaargewonde man in woning

De politie trof in de nacht van donderdag op vrijdag 7 oktober in een woning een zwaargewonde man aan. Een 34-jarige man is aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning.

Op de meldkamer komt omstreeks 01.30 uur bericht binnen dat er in een woning aan de Axelsestraat een ernstig geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden en dat er een slachtoffer zwaargewond is geraakt. Agenten treffen het slachtoffer in de woning aan. Hij wordt met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De 34-jarige man die op dat moment ook in de woning aanwezig is, wordt aangehouden.

De politie onderzoekt wat er precies is voorgevallen tussen de twee mannen die waarschijnlijk bekenden van elkaar zijn. Forensische rechercheurs doen vrijdag sporenonderzoek in de woning. De verdachte zit vast voor verhoor. Agenten gaan omwonenden vragen of zij iets hebben gehoord of gezien.