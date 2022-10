Verdachte (37) aangehouden na overlijden 27-jarige mishandelde man Almelo

Op zaterdag 15 oktober deed de recherche onderzoek in een woning aan de Treubstraat in Almelo na het aantreffen van een bewusteloze man met letsel. 'De man is naar het ziekenhuis gebracht. Zondag 23 oktober is de man overleden aan zijn verwondingen', zo meldt de politie vrijdag.