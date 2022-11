Schietincident Editiestraat Almere

Vanochtendvroeg rond 2.15 uur kreeg de politie melding van een harde knal in de buurt van de Editiestraat. Agenten gingen direct poolshoogte nemen. Ter plaatse bleek dat een pand aan de Editiestraat beschadigd was. Uit onderzoek blijkt dat er geschoten is op dit pand. Getuigen spreken ook van twee mensen op een scooter die ervandoor reden.

Het onderzoek van de recherche gaat door.