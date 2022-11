Man zwaar mishandeld in Utrecht

Zondagavond 23 oktober vond een zeer ernstige mishandeling plaats op de Kanaalstraat. Daarbij liep een man zware verwondingen op. De politie is op zoek naar de daders en zoekt getuigen en camerabeelden.

Rond 22.30 uur staat een 45-jarige man uit Utrecht op de Kanaalstraat te praten met een bekende. Op dat moment komt er een groepje van ongeveer 8 jongens langs gelopen. Ze gaan de Bantamstraat in. De man besteedt er verder geen aandacht aan, maar ziet ineens dat het groepje vuurwerk naar ze gooit en weer weglopen. Ongeveer 10 minuten later komt het groepje terug en gooien weer vuurwerk naar de twee. De man besluit verhaal te halen bij het groepje. Maar dat had hij beter niet kunnen doen.

Zwaar mishandeld

Het groepje splitst zich op en drie jongens blijven staan. Ze omsingelen het slachtoffer. Hij probeert weg te lopen, maar een van de jongens gooit twee fietsen naar hem. Ze beginnen op hem in te slaan, zelfs met een stuk hout. Het slachtoffer valt op de grond en krijgt nog een aantal rake trappen en klappen. Wat er hierna is gebeurd is niet duidelijk.

De politie was ondertussen gebeld en zien het gewonde slachtoffer op straat. De agenten hebben direct de omgeving doorzicht, maar de daders zijn niet gevonden.