Man (41) overleden bij schietincident Zuidland

Op de Zoetemanring in Zuidland vond zondagavond rond 22.30 uur een schietincident plaats. Hierbij is een 41-jarige bewoner van Zuidland overleden. Getuigen meldden dat er een grijze personenauto kort na het horen van de knallen met hoge snelheid wegreed. Niet veel later crashte een grijze personenauto op de A15 met daarin een 35-jarige bestuurder uit Weert. In zijn auto troffen agenten een vuurwapen, de bestuurder is aangehouden. De politie doet volop onderzoek naar de zaak.