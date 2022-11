Portiek en auto's beschadigd na nachtelijke explosie Rotterdam Zuid

In de nacht van zaterdag op zondag vond in een portiek aan het Stieltjesplein in Rotterdam Feijenoord rond 03.15 uur een explosie plaats. 'Hierbij raakte niemand gewond, wel zijn meerdere auto’s die in de buurt geparkeerd stonden, beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek en vraagt de hulp van getuigen', zo meldt de politie zondag.