Omzet zakelijke dienstverlening hoger, maar ondernemersvertrouwen lager

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het derde kwartaal van 2022 19 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Na dalingen in 2020 en 2021 stijgt de omzet van deze branche nu al 6 kwartalen op rij met gemiddeld ruim 19 procent. Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening daalde in het vierde kwartaal 2022. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

De omzet van de IT-dienstverleners was 11,7 procent hoger dan een jaar eerder, in het eerste halfjaar van 2022 was hun omzet nog 8,3 procent hoger dan een jaar eerder.

De beveiligingsbranche profiteerde van de aantrekkende vraag en stijgende tarieven. Hun omzet nam toe met een recordstijging van 24,2 procent. De prijzen stegen in het derde kwartaal met 3,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, de grootste prijsstijging sinds twee jaar.

De omzet van de rechtskundige dienstverlening steeg in het derde kwartaal met 3,5 procent. De ontwikkeling in deze branche is al vier kwartalen stabiel, met omzetstijgingen rond de 3 procent. Bij de administratieve dienstverlening, bestaande uit accountancy, belastingadvisering en administratie, steeg de omzet met 11,4 procent. In deze branche werd nog niet eerder zo’n sterke omzetgroei gemeten. De prijzen in deze branche waren in het eerste kwartaal 4,2 procent hoger dan een jaar eerder en in het tweede kwartaal 3,1 procent hoger. De prijsontwikkeling in het derde kwartaal is nog niet beschikbaar.

De uitzendbranche zette 13,5 procent meer om vergeleken met het derde kwartaal van 2021. Met name de kleinere uitzendbureaus zagen hun omzet sterk stijgen.

De omzet van de reisbranche steeg met ruim 50 procent, maar deze branche had in het derde kwartaal van 2021 nog last van de coronamaatregelen.

Ondernemersvertrouwen daalt in vierde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners was aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 3,3. Een kwartaal eerder was dit nog 8,6. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening waren optimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet en de personeelssterkte. In het vierde kwartaal verwachtte per saldo bijna 20 procent van de ondernemers meer om te zetten, en verwachtte per saldo 18,6 procent van hen een toename van de personeelssterkte. Wel gaf 52,4 procent van de ondernemers aan dat ze belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten.

Men was overwegend pessimistisch over het economisch klimaat en de winstgevendheid. Per saldo verwachtte 10,6 procent van de ondernemers dat het economisch klimaat zal verslechteren. Per saldo 11 procent gaf aan dat de winstgevendheid in de afgelopen 3 maanden is verslechterd.