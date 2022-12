Twee aanhoudingen na ongeregeldheden België-Marokko

De recherche heeft na de ongeregeldheden onderzoek gedaan naar de individuele incidenten die zich op het Mercatorplein hebben afgespeeld. Onder andere het bekijken van diverse beelden waarop meerdere personen te zien zijn die de menigte opruien, is daar onderdeel van. Door dit onderzoek, heeft de recherche de identiteit van de twee aangehouden verdachten kunnen vaststellen. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en zullen daar worden verhoord met betrekking tot hun rol bij de onrust. Daarnaast zijn ook enkele andere personen, die bij de ongeregeldheden aanwezig waren, geïdentificeerd en door wijkagenten bezocht en gewaarschuwd. Het onderzoek loopt nog steeds en de recherche sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit.

Mercatorplein

Na de winst van Marokko liep het Mercatorplein vol met blije supporters. In eerste instantie was het een groot feest, maar de sfeer sloeg aan het einde van middag helemaal om. Er werden meerdere brandjes gesticht, vernielingen gepleegd en zwaar vuurwerk afgestoken. Op dat moment waren straatcoaches, bondgenoten en politieagenten aanwezig. Maar voor hun eigen veiligheid werd besloten het plein niet meer te betreden en werd uiteindelijk de Mobiele Eenheid opgeroepen. Rond 20.00 uur was de rust wedergekeerd en werd een persoon aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

Overleg driehoek

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) heeft op woensdag 30 november overleg gehad in de aanloop naar de wedstrijd van Canada-Marokko. De burgemeester heeft besloten het Mercatorplein, Plein ’40-’45 en een deel van de Vlugtlaan aan te wijzen als veiligheidsrisicogebieden. Dit houdt onder andere in dat de politie, op last van de officier van justitie, personen preventief mag fouilleren als daartoe aanleiding is.

Ondersteuning

Naast deze aanwijzing, zal de politie ook meer aanwezig zijn. Zowel zichtbaar als onzichtbaar. Daarnaast bieden ook andere (internationale) politie-eenheden ondersteuning, waaronder een Duitse waterwerper die zal worden bediend door Duitse politieagenten die ondergeschikt zijn aan het bevoegd gezag van de Amsterdamse politie. De waterwerper wordt alleen ingezet als dit daadwerkelijk nodig blijkt te zijn.

Waarschuwing

Met deze twee recente aanhoudingen laat de politie zien dat dergelijk gedrag absoluut niet loont en het volstrekt onacceptabel is. Wat voor het overgrote deel van de supporters een feestje had moeten zijn, werd door slechts een paar personen vreselijk verpest. De politie zal daarom vanmiddag samen met straatcoaches, bondgenoten en jongerenwerkers aanwezig zijn en wil supporters oproepen, ongeacht de uitslag, niet voor onrust te zorgen in de wijk maar er een feestje van te maken.