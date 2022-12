16-jarige jongen aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de explosie op café Palladium

Afgelopen dinsdagavond is in Amsterdam een 16-jarige jongen aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de explosie op café Palladium, Kleine Gartmanplantsoen Amsterdam.

Die explosie vond plaats in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 augustus 2022. De verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze explosie wordt onderzocht in samenhang met de explosies daarvoor bij café in the City en The Harbour Club. In deze zaak hebben al eerder aanhoudingen plaatsgevonden.