BP RR geeft toe aan vakbondseisen, brandstoflevering niet langer onder druk

Olieraffinaderij BP in Rotterdam is onder druk van vakbondsacties alsnog akkoord gegaan met de belangrijkste eisen van CNV Vakmensen: 6% loonsverhoging en toegang van alle medewerkers tot de Sharematch-regeling.

Met het akkoord staat een stabiele brandstoflevering aan bijvoorbeeld de eigen pompstations, de industrie en Schiphol voorlopig even niet meer onder druk. CNV-onderhandelaar Jaap Bosma is gematigd positief over het resultaat: ‘De medewerkers hebben zelfs tijdens hun acties laten zien loyaal en betrokken te zijn. Terecht dat ze daar fatsoenlijk voor worden beloond.’

De raffinaderij van BP in Rotterdam is de grootste olieraffinaderij in Europa. BP is een belangrijke leverancier van brandstoffen aan bijvoorbeeld de industrie en Schiphol. Het bedrijf maakt dankzij de hoge brandstofprijzen grote winsten. In het oorspronkelijke loonbod aan de eigen medewerkers was daar volgens Bosma echter te weinig van terug te zien.