Man aangehouden voor brandstichtingen Utrecht

In de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 december brak een brand uit bij een voordeur van een woning op de Bakhuizen van den Brinkstraat in Utrecht. Met behulp van getuigen kon de politie vlak na de brand een 34-jarige verdachte in de omgeving aanhouden voor brandstichting.

De politie onderzoekt of deze verdachte verantwoordelijk is voor deze brand en ook de andere brandstichtingen in de buurt, en is op zoek naar getuigen.

De melding van de brand kwam rond 00.30 uur ’s nachts binnen bij de politie. Er bleek een brievenbus in brand te staan bij een woning aan de Bakhuizen van den Brinkstraat. De brand kon snel worden geblust en er is niemand gewond geraakt.

In dezelfde week werden al meerdere keren meldingen gedaan van kleine brandjes, onder andere in de omgeving van de Hasebroekstraat, de Vleutenseweg en de Bakhuizen van den Brinkstraat. De politie gaat uit van brandstichting en was daardoor in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 december al in de buurt. Met behulp van verschillende getuigenverklaringen kon een verdachte, een 34-jarige man uit Utrecht, al snel worden aangehouden. Of deze verdachte verantwoordelijk is voor deze brand en ook de andere branden onderzoekt de politie nog.