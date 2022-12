KNMI waarschuwt voor verraderlijke gladheid donderdag

Het KNMI heeft voor de donderdag voor nagenoeg het hele land code geel afgegeven vanwege gladheid. 'Vanochtend is het plaatselijk glad, vanaf vanavond is het opnieuw plaatselijk verraderlijk glad', zo meldt het KNMI donderdag.

Buien of natte sneeuw

'In het noorden en westen komen nog enkele buien voor met regen of natte sneeuw. De gevallen neerslag bevriest op de wegen. Hierdoor kan het plaatselijk glad zijn', aldus het KNMI.

IJzel

De gladheid verdwijnt in de middag tijdelijk, maar vanaf ongeveer 17.00 uur kan het opnieuw op veel plaatsen in de noordwestelijke helft verraderlijk glad worden door ijzel. Later in de avond en komende nacht kan het ook elders verraderlijk glad worden. In Limburg is de kans op gladheid vooralsnog klein. Pas op vrijdag aan het einde van de ochtend verdwijnt de gladheid weer.