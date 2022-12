Met de auto naar Duitsland? Groen betekent gaan!

Een weekendje naar Keulen of Düsseldorf of misschien wel skiën in Duitsland? De Duitse Alpen of Sauerland zijn prima gebieden om wintersport dichtbij te vieren. Veel mensen springen dan ook bepakt en bezakt vol goede moed richting de Duitse grens, maar vergeten dan wel eens de benodigde milieusticker op de voorruit van de auto. En dat kan je dan bij aankomst in ons buurland een flinke boete opleveren. Geen leuk begin van de vakantie natuurlijk. Ook als Duitsland niet je eindbestemming is, maar je wel van plan bent door Duitse steden te rijden met de auto, heb je in de meeste gevallen ook zo’n milieusticker nodig.

Milieusticker in Duitsland

Duitsland kent verschillende milieuzones oftewel Umweltzones waarvoor je een milieusticker nodig hebt als je deze betreedt. Dat zijn vooral Duitse steden. De zones zijn te herkennen aan een verkeersbord met daarop Umweltzones geschreven en de kleur van de milieusticker eronder die je nodig hebt om die milieuzone in te mogen rijden. Momenteel zijn er drie verschillende gekleurde milieustickers. De groene milieusticker geeft aan dat een voertuig voldoet aan de hoogste milieunormen. Een gele sticker is doorgaans voor oudere voertuigen die vooral op diesel rijden en een rode sticker is voor het laagste niveau. De groene sticker is eigenlijk onontbeerlijk om op je voorruit te hebben als je door de Duitse steden reist, want vrijwel geen enkele Duitse stad met een groene zone staat vandaag de dag toegang toe met iets anders dan een groene sticker van niveau 4.

Zorg dat je over de juiste milieusticker beschikt

Als je dus binnenkort naar Duitsland vertrek, zorg dan dat je zo’n milieuvignet op je voorruit hebt. Je hoeft niet helemaal eerst naar Duitsland af te reizen om de sticker aan te schaffen. Je kunt deze al eenvoudig vooraf bestellen in Nederland. Dat kun je online doen. En als je voor het eind van middag bestelt, is de kans groot dat het levertermijn slechts 1 werkdag is. Je kan dan de sticker de volgende dag al in huis hebben. Het enige dat je nodig hebt is het kenteken van je voertuig nodig. De milieusticker werkt namelijk in combinatie met je kenteken en blijft onbeperkt geldig. De sticker is door heel Duitsland geldig en het maakt niet uit waar dat je de sticker gekocht hebt. Je hoeft de sticker dus maar een keer aan te schaffen en kun je voor al je toekomstige reizen naar en door Duitsland blijven gebruiken zolang het kenteken hetzelfde is.

Verbetering van de luchtkwaliteit

Als je alleen op de Duitse autosnelwegen blijft rijden, dan heb je in het algemeen geen sticker nodig, omdat de wegen geen onderdeel zijn van de milieuzone. De milieustickers en milieuzones gaan terug naar de anti-luchtverontreiniging wet die in 2006 tot leven kwam in Duitsland om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ons buurland voldeed destijds niet aan de EU-verontreiniging normen voor fijn stof en stapte over op de nieuwe milieuzone wet. Berlijn, Keulen, en Hannover waren de eerste steden waar beperkte milieuzones ingevoerd werden. Sindsdien zijn er steeds meer steden en dorpen in heel Duitsland toegevoegd aan de lijst met plaatsen met Umweltzonen, en die lijst zal de komende tijd blijven groeien. Er zijn een aantal gevallen waar je geen milieuvignet nodig hebt voor je auto, zoals indien je over een Europese Gehandicaptenparkeerkaart beschikt, diplomaat bent of je eigenaar reist in een oldtimer met een historisch blauw kenteken.

Groene maatregelen in Nederland

In Nederland kennen we zo’n milieusticker (nog) niet, maar ze zijn ook in ons land volop bezig met het effect op het gebied van energie en klimaat met betrekking tot autorijden. Dit om de files tegen te gaan en de uitstoot van CO2. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 bijna vijftig procent minder CO2 moet uitstoten. Zo zijn er energielabels voor auto’s en pleiten bepaalde partijen in de regering voor beprijzing van het autorijden en overwegen ze minder geld in de wegen te stoppen en meer in het openbaar vervoer. En natuurlijk wordt elektrisch rijden ook steeds meer gestimuleerd. Ook in de transportsector. Wil jij ook graag duurzaam bezig zijn? Zelf kun je op eigen initiatief natuurlijk ook wat doen. Als je helemaal goed bezig wilt zijn dan is het beste natuurlijk om je autogebruik te verminderen. Er zijn genoeg duurzame alternatieven. Helemaal als het om korte ritjes gaat.