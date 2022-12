Hele wijk in Zevenbergen op slot, mogelijk asbest vrijkomen bij brand

In het Brabantse Zevenbergen is de woonwijk Bosselaar-Zuid afgesloten door de gemeente nadat donderdagavond bij een grote brand in een aantal loodsen aan de Huizersdijk mogelijk asbest is vrijgekomen. Dit meldt de gemeente Moerdijk, waar Zevenbergen toe behoort, vrijdagochtend.

Grote brand in loodsen

'Na een grote brand aan de Huizersdijk op donderdagavond 15 december is in de wijk Bosselaar-Zuid asbestverdacht materiaal gevonden. Dit is materiaal waar mogelijk asbest in zit. Op dit moment wordt het materiaal onderzocht in een laboratorium. Naar verwachting worden de resultaten in de loop van vrijdag 16 december bekend. Intussen worden bewoners geadviseerd binnen te blijven', stelt de gemeente.

'Uit voorzorg'

De gemeente start, vooruitlopend op de uitslag van het onderzoek naar het materiaal, vrijdagochtend met het opruimen van de straten en stoepen. 'We ruimen liever op volgens het asbestprotocol en dat later blijkt dat de deeltjes onschuldig zijn, dan dat we bewoners voor een langere periode moeten adviseren om binnen te blijven', aldus de gemeente.

Bosselaar-Zuid afgezet

De gemeente neemt voor de zekerheid alle voorzorgsmaatregelen die voor asbest gelden. Dit betekent in de eerste plaats dat de gemeente contact en verspreiding zo veel mogelijk wil voorkomen. Daarom is Bosselaar-Zuid afgezet bij de Kuringen en de Zuidrand. Lees voor meer informatie de site van de gemeente.