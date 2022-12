Uitslaande brand AZC Middelburg

Bij een brand in het asielzoekerscentrum in Middelburg zijn zaterdagmorgen acht personen licht gewond geraakt. Hiervan moesten volgens de Veiligheidsregio drie naar een ziekenhuis voor controle.

Rond 08.00 uur werd er band gemeld in het gebouw aan de Laurens Stommesweg. Deze was uitgebroken op de vierde verdieping van het pand. Dit brandweer schaalde direct groot op omdat er 280 bewoners in het pand aanwezig waren. Deze zijn in een nabijgelegen sporthal opgevangen.

Getuigen melden aan Omroep Zeeland dat de brand is aangestoken door mannen die ruzie met elkaar hadden. Volgens een bewoner hebben die mannen elke dag ruzie. ‘Ze waren aan het drinken en wiet aan het roken. Daarna is het vuur aangestoken.’