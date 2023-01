Grote brand in Veghelse Kerk

Veghel In een kerkgebouw naast de Lambertuskerk aan De Hermey in Veghel is zaterdagavond een zeer grote brand uitgebroken.

Bij aankomst van de brandweer stond een groot deel van het pand in brand. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat niet veel later de vlammen uit het dak kwamen. Het pand kan als verloren worden beschouwd. De toedracht is niet bekend.