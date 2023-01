Douane onderscheppingen leidt tot 4.726 kg cocaïne en 34 aanhoudingen

In de periode tussen de laatste dagen van 2022 en de eerste dagen van 2023 voerden opsporingsdiensten een groot aantal controles uit in de Rotterdamse haven. 'Het leidde tot het onderscheppen van 4726 kilo cocaïne en 34 aanhoudingen', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagavond weten.

Kerstavond

Op zaterdag 24 december zagen medewerkers van de Douane iemand met twee goedgevulde sporttassen het haventerrein verlaten en in een auto stappen. Bij een controle vonden ze op de achterbank 35 kilo cocaïne. Twee mannen werden aangehouden. Op dinsdag 27 december was het opnieuw raak. In een container met bevroren fruitsap uit Brazilië werden dertig pakketten met cocaïne ontdekt. Bij een controle van een container met bananen uit Ecuador werd ook een grote hoeveel cocaïne gevonden. In totaal ging het om 1121 kilo cocaïne.

Nieuwjaarsdag

Kort na middernacht werden op nieuwjaarsdag meerdere personen gezien op een groot containerterrein op de Maasvlakte. Ze bleken druk in de weer met het verplaatsen van pakketten verdovende middelen. Twee mannen werden aangehouden. Ook werd een container ontdekt met 540 kilo cocaïne. Even later werden vier mannen aangehouden in een lege container op het haventerrein.

Zeeschip

Zuid-Amerika was ook de afkomst van drie containers met cocaïne die op een groot zeeschip werden aangetroffen op dinsdag 3 januari. In een container met bananen uit Ecuador werden diezelfde dag 350 kilo cocaïne aangetroffen. In een container met kalium uit Chili troffen Douaniers 949 kilo cocaïne aan. In een derde container uit Chili werd die dinsdag nog eens 1701 kilo cocaïne in beslag genomen. Ze zaten verstopt tussen een grote lading schoenen.

Uithalers

Tijdens de controles werd ook een groot aantal personen zonder drugs aangehouden in het kader van de zogenoemde uithalerswet en op verdenking van voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet. Verspreid over meerdere dagen werden in totaal 22 verdachten opgepakt in en rond containers.

Opbrengst

Alle drugs, goed voor een straatwaarde van 354 miljoen euro, zijn vernietigd. Er vindt op dit moment verder onderzoek plaats naar de rol van alle verdachten. De twee die op zaterdag werden aangehouden verschenen gisteren voor de radkamer van de Rotterdamse rechtbank. Ze blijven nog zeker 90 dagen in de cel. De zes verdachten die op 1 januari zijn aangehouden zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat zij 14 dagen langer vast blijven zitten. Onder hen is ook een 16-jarige verdachte.