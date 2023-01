Kindje ernstig gewond na val uit raam Amsterdamse woning

Donderdagmiddag is rond 16.15 uur een kindje uit het raam van een woning aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam gevallen. Dit meldt de politie donderdag.

Ernstig gewond

'Het kindje is met ernstig letsel afgevoerd naar het ziekenhuis', aldus de politie. Hoe het kindje ten val is gekomen, is onbekend en wordt door de politie onderzocht. De politie wil in contact komen met getuigen die de val gezien hebben of mogelijk andere informatie hebben die relevant kan zijn.