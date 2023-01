Gert-Jan Segers stop als leider CU en in de Tweede Kamer

Gert-Jan Segers stopt als Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie. Dat kondigt hij vandaag aan in een brief aan de achterban van zijn partij. “Ik heb de kar een tijd kunnen trekken en met jullie steun en de zegen van God zijn we tot hier gekomen,” schrijft Segers. “De ChristenUnie is een partij die midden in de samenleving werk maakt van christelijk-sociale idealen. Er staat een geweldig team en nu is het aan hen om die missie verder te brengen. Ik heb daar veel vertrouwen in.”