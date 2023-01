Schade na explosie supermarkt Hoofdweg in Amsterdam

In de nacht van zondag 22 op maandag 23 januari 2023 heeft er even na 04.30 uur een explosie plaatsgevonden op de Hoofdweg, ter hoogte van een supermarkt. De recherche doet onderzoek.

Meerdere bewoners van de Hoofdweg zitten die betreffende ochtend even na 04.30 rechtop in bed wanneer er een harde knal te horen is. Gealarmeerde politiemensen constateren dat een voorwerp met brandbare vloeistof een explosie heeft veroorzaakt. Dit gebeurde ter hoogte van een supermarkt. Het explosieve materiaal heeft korte tijd op straat gebrand, maar is vanzelf gedoofd. Onder meer de luifel en ramen van de supermarkt raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. Rechercheurs doen onderzoek naar de explosie en de persoon of personen die hier verantwoordelijk voor zijn.