Opnieuw aanhouding in relatie tot moordzaak Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De man die vandaag is aangehouden is vermoedelijk betrokken geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakt van het crimineel samenwerkingsverband dat zich bezig heeft gehouden met de (voorbereiding van) de moord op De Vries.

Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries

Het onderzoek naar de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen bij de moord op De Vries wordt uitgevoerd door de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. De rechtszaken tegen vier verdachten in dit onderzoek lopen inmiddels bij de rechtbank Amsterdam. Deze zaken worden tegelijk behandeld met de rechtszaken tegen de twee mannen die ervan verdacht worden de uitvoerders te zijn van de moord op De Vries. Het onderzoek naar deze mannen is uitgevoerd door de Politie eenheid Amsterdam onder leiding van het Arrondissementsparket Amsterdam.