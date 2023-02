Twee aanhoudingen in onderzoek dodelijke schietpartij Hoensbroek

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij, die op 2 mei 2021 op de Schuureikenweg in Hoensbroek plaatsvond, heeft de politie dinsdagochtend twee verdachten aangehouden.

Het gaat om twee mannen van 25 en 27 jaar uit Maasmechelen(B). De Belgische politie heeft op verzoek van de politie in Limburg de aanhoudingen verricht.

Geweldsincident

Het geweldsincident, waarbij een man van 29 jaar uit Aken (D) om het leven kwam, gebeurde op zondagmiddag 2 mei 2021 rond 17.30 uur. Het slachtoffer werd op de openbare weg, de Schuureikenweg, onder vuur genomen en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Onderzoek

Direct na het incident heeft de politie destijds een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingesteld. Er werd uitgebreid tactisch, forensisch en buurtonderzoek gedaan. Ook is nog een aantal keren de hulp van burgers gevraagd om o.a. dashcam- en andere beelden beschikbaar te stellen.

Gegeven de situatie zijn er destijds keuzes gemaakt waardoor onderzoeken, waaronder dit onderzoek, tijdelijk gestopt zijn. Alle belangrijke en relevante informatie, zoals technische sporen, getuigenverklaringen, beschikbaar gesteld beeldmateriaal, die later benut kon worden bij een nieuwe opstart, waren veilig gesteld en opgeslagen om op een later tijdstip weer op te pakken.

Opgestart

In najaar 2022 is het onderzoek naar het geweldsdelict opnieuw opgestart. Het rechercheteam heeft naast alle bestaande informatie, nieuwe informatie beschikbaar gekregen, wat onder andere geleid heeft tot de aanhouding van de twee verdachten.

Belangrijke stappen

Uit het opsporingsonderzoek is destijds in ieder geval naar voren gekomen dat er bij het incident meer dan twee personen betrokken waren. Vermoedelijk zijn ze direct na de schietpartij met fatale afloop naar het aangrenzende buitenland gevlucht. De politie verwacht met deze twee nieuwe aanhoudingen belangrijke stappen in dit onderzoek gezet te hebben.

Eerder aangehouden verdachten

In juni 2021 zijn al eerder vier verdachten in het onderzoek aangehouden. Na een korte periode te hebben vast gezeten en verhoord zijn, zijn ze weer vrije voeten gesteld. Dit betroffen andere personen dan de nu in België aangehouden mannen.