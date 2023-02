Veel schade aan woning in Rotterdam na explosie

In de nacht van donderdag op vrijdag vond er in Rotterdam rond 00.50 uur explosie plaats bij een woning aan de Lunenburgdam. 'De bewoners waren thuis en zijn geschrokken maar bleven verder ongedeerd', zo meldt de politie vrijdag. De explosie zorgde wel voor veel schade aan het pand.

Onderzoek gestart

'Er is nog geen verdachte aangehouden. Het onderzoek naar het incident is gestart, we hopen dat getuigen contact met ons opnemen', aldus de politie. Agenten zijn direct een onderzoek gestart en hebben sporen van de explosie veiliggesteld. Een verdachte werd op dat moment niet meer gevonden.