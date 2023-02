Deel van gestolen buit Keramiek Museum Princessehof op vluchtroute aangetroffen

In de nacht van zondag op maandag is er in Leeuwarden ingebroken in het Keramiekmuseum Princessehof aan de Grote Kerkstraat. Dit meldt de politie maandag. De politie doet onderzoek naar deze inbraak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving van de Grote Kerkstraat.