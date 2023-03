Politie denkt dat verdachten brute overval TEFAF uit de Balkan komen

Het onderzoek naar de TEFAF overval, waarbij in juni 2022 een grote collectie sieraden gestolen werd, verloopt nog steeds voortvarend. Onderzoeksbevindingen tot nu toe wijzen in de richting van verdachten afkomstig uit de Balkan.

Internationale samenwerking

Het grootschalige opsporingsteam van zo’n 20 rechercheurs, dat sinds juni 2022 met dit onderzoek belast is, werkt nog steeds nauw samen met Interpol, Europol, andere Europese landen en zelfs wereldwijd.

Aandacht

'Het onderzoek kent nog altijd een grote internationale aandacht. Zowel vanuit de media maar vooral ook vanuit de internationale kunstwereld. Zeker met het oog op de volgende editie van deze grote kunstbeurs, die deze maand weer plaatsvindt. We doen er alles aan om deze brutale overval op te lossen. Dit onderzoek heeft een ongekende internationale component. Alle informatie die in het buitenland opgehaald wordt, verloopt via rechtshulpverzoeken, en dat vergt tijd. Het is een onderzoek van de lange adem, 'maar wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat deze zaak opgelost kan worden en de verdachten zullen worden aangehouden en vervolgd' aldus de onderzoeksleider.

Onderzoek

In het onderzoek wordt onder regie van Europol met meerdere Europese landen samengewerkt waar soortgelijke overvallen hebben plaatsgevonden. Ook bestaan er contacten tussen het onderzoeksteam en de autoriteiten uit de betreffende Balkanlanden. Al eerder werd aangegeven dat het onderzoek zich richtte op de analyse van beschikbaar beeldmateriaal, getuigenverklaringen, forensische sporen, vluchtroutes, verblijfplaatsen en vluchtvoertuigen.

Nieuwe aanknopingspunten

Dit gold ook voor de tips die binnenkwamen naar aanleiding van een uitzending van het landelijke opsporingsprogramma ‘Opsporing.nl’ in de zomer van 2022.

'Het gedetailleerd uitzoeken van deze informatie leverde vaak weer nieuwe aanknopingspunten op, die ook weer uit gerechercheerd werden. Al was het maar om zaken uit te sluiten zodat een bepaalde richting of spoor niet verder gevolgd hoefde te worden. Ook dat heeft tijd gekost. Maar al de informatie samen heeft nu als resultaat dat het onderzoek zich nu richt op een specifieke groep verdachten uit de Balkan. Dat is voor ons een belangrijk aanknopingspunt' licht de onderzoeksleider toe.

Aangetroffen sieraad

Er zijn niet alleen verdachten, ook doet het opsporingsteam inmiddels onderzoek naar een aangetroffen sieraad. Van dit sieraad is inmiddels vastgesteld dat dit werd buitgemaakt tijdens de overval. 'Het gaat hier overigens niet om de (bekende) grote gele diamant' vertelt de onderzoeksleider. 'Maar met het aantreffen van dit sieraad kan het onderzoeksteam weer een grote stap in het onderzoek zetten'. Er kunnen geen verdere details en informatie verstrekt worden over waar dit onderdeel van de buit is aangetroffen en door wie.

Beloning

Door het onderzoeksbureau van de verzekeringsmaatschappij is al eerder een beloning van 500.000 euro uitgeloofd. Politie en Openbaar Ministerie hebben met het uitloven van deze beloning verder geen bemoeienis. Het betreffende bureau is hiervoor verantwoordelijk. Tussen het Openbaar Ministerie, de politie en het onderzoeksbureau zijn er wel goede contacten.

Tips en informatie

Al eerder is opgeroepen tips of informatie die nog niet gedeeld is met de politie, alsnog door te geven. Dit kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.