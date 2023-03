Politie omsingeld school in Den Bosch

Volgens Omroep Brabant heeft de politie in kogelvrijevesten het gebouw omsingeld. Ook de Dienst Speciale Interventie (DSI) is met een groot aantal aanwezig. Tevens vliegt er een helikopter van de politie boven het gebouw.

De politie laat weten dat men melding heeft gekregen van een mogelijk dreigende situatie. Wat deze dreiging is wil men niet bekend maken.

Wij zijn aanwezig op de Weidonk in #sHertogenbosch bij het Koning Willem I college. Daar kregen we een melding van een mogelijk dreigende situatie. We zijn in en om de school aanwezig. We onderzoeken wat er aan de hand is en zullen meer info delen zodra het kan.