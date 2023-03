OM waarschuwt: 'Geen aangifte inkomstenbelasting doen heeft gevolgen'

Strafrechtelijke onderzoeken naar 'structurele' weigeraars

'Het Functioneel Parket (FP) Amsterdam, onderdeel van het Openbaar Ministerie, heeft in samenwerking met de Belastingdienst in 2022 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar verdachten die structureel weigeren aangifte inkomstenbelasting te doen', aldus het OM.

Belasting betalen; onderwijs en zorg betalen

Aangifte doen is in het belang van de maatschappij. Van de belastingopbrengst betaalt de overheid belangrijke voorzieningen als onderwijs en zorg. Hoeveel belasting iemand moet betalen, hangt voornamelijk af van de inkomsten. Om het juiste bedrag vast te stellen, moet er aangifte worden gedaan, in ieder geval als de belastingplichtige daartoe is uitgenodigd.

Laatste kans

De weigeraars worden vaak nog een laatste keer in de gelegenheid gesteld om alsnog aangifte te doen ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging. Mochten weigeraars door het FP strafrechtelijk vervolgd worden is een taakstraf een veroordeling die vaak opgelegd wordt.

Strafblad tot gevolg

Het niet doen van aangifte is een misdrijf en kan dus een strafblad tot gevolg hebben. Een strafblad kan het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bemoeilijken waardoor bepaalde beroepen niet kunnen worden uitgeoefend. In sommige gevallen kan een visum of een verblijfsvergunning geweigerd worden. En voor verzekeraars kan dit een reden zijn om een aanvraag af te wijzen waardoor bijvoorbeeld een autoverzekering geweigerd kan worden.

Aangiftebrief ontvangen? Dan verplicht aangifte doen

De aangifte inkomstenbelasting kan vanaf 1 maart, zowel online via Mijn Belastingdienst als met de aangifte-app, worden ingevuld. Als je een aangiftebrief ontvangt, ben je verplicht om belastingaangifte te doen. Daarnaast kun je op belastingdienst.nl/aangifte checken of je aangifte moet doen. De aangifte moet je indienen vóór 1 mei, tenzij je uitstel aanvraagt. Meer informatie kan je vinden op www.belastingdienst.nl.