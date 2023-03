Vrouw (73) omgekomen bij woonwagenbrand Bergen op Zoom

Zwaargewond

De 73-jarige vrouw uit Bergen op Zoom raakte zondagavond zwaargewond bij de brand in een woonwagen aan de Calandweg. In totaal raakte er bij de brand vier mensen gewond waaronder de 73-jarige vrouw.

Aanhouding

Agenten hielden zondag direct een 47-jarige man aan op verdenking van brandstichting. Hij zit nog vast. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, is in volle gang. De man raakte zelf ook zwaargewond bij de brand. 'Hij wordt verdacht van brandstichting. We houden rekening met een conflict in de relationele sfeer', aldus de politie.