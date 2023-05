Opnieuw explosie in Rotterdam

Opnieuw is in Rotterdam een explosief afgegaan.

Dit keer bij een coffeeshop in het centrum van de stad die al eerder doelwit was. Toen ontstond brand. Dit keer liep het rolluik een flinke deuk op door de knal.

Dit jaar waren er al zeker 50 explosies in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb zei eerder dat de aanslagen vermoedelijk een verband houden met de drugshandel in zijn stad.