Tweede ronde STAP-budget van 34 miljoen euro al binnen 3 uur 'uitverkocht'

Binnen amper drie uurtjes tijd na de opening van het STAP-loket om 10.00 uur maandagochtend werd het loket al weer gesloten nadat het beschikbare STAP-budget van 34 miljoen euro in de tweede ronde op was. Dit meldt het UWV maandag.

34 miljoen euro

'Maandagochtend 1 mei om 10.00 uur ging het STAP-loket open en konden mensen subsidie aanvragen voor scholing om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Ruim 38.000 mensen dienden een aanvraag in waardoor rond 13.00 uur het voor deze periode beschikbare budget van 34 miljoen euro op was en het loket gesloten werd', aldus het UWV.

159.000 voorinschrijvingen

Bij de opening van het (digitale) loket om 10.00 uur zaten ook dit keer weer veel mensen klaar om een aanvraag in te dienen. In totaal waren er 159.000 voorinschrijvingen gedaan om het STAP-budget aan te vragen.

257.000 in de wachtrij

Op het hoogtepunt stonden zo’n 257.000 apparaten in de wachtrij. Mensen staan vaak met meer devices tegelijk ingelogd. Rond 13.00 uur was er geen budget meer beschikbaar, terwijl er nog wel mensen in de rij stonden. ‘Het is natuurlijk erg teleurstellend voor veel mensen die vandaag geen STAP-budget hebben kunnen aanvragen. Zeker nu ook met de kennis dat het STAP-budget per 2024 wordt beëindigd.', zegt Ronald van Zijp, landelijk manager STAP bij UWV.

STAP-budget wordt per 1 januari 2024 beëindigd

Uit de vorige week gepubliceerde voorjaarsnota blijkt dat het STAP-budget per 1 januari 2024 wordt beëindigd. UWV is bezorgd over de verdere mogelijkheden voor iedereen om zich te blijven scholen om verder te komen op de arbeidsmarkt nu het STAP-budget beëindigd wordt. Er wordt samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de komende tijd bekeken hoe het Leven Lang Ontwikkelen verder vorm krijgt.

In de eerste periode 2023 ruim 40.000 STAP-aanvragen

Ruim 40.000 mensen dienden in de eerste aanvraagperiode van 2023 een aanvraag in waardoor rond 12.30 uur het beschikbare budget van 34 miljoen euro op was en het loket gesloten werd. In 2022 werden in vijf rondes ruim 214.000 STAP-aanvragen toegekend. Meer dan de helft van de aanvragers is maximaal mbo-4 opgeleid. Zo’n 58 procent van de aanvragers wil zich met het STAP-budget bijscholen om het huidige werk beter te kunnen doen, 42 procent wil zich omscholen ofwel de mogelijkheid creëren om ander werk te kunnen doen. De aanvragen zijn gedaan bij 1.169 verschillende opleiders en er zijn 17.190 verschillende cursussen of opleidingen aangevraagd.

UWV biedt ondersteuning bij aanvraag STAP

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid, voor mensen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld om een training, cursus of opleiding te volgen. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij de digitale aanvraag zitten tientallen medewerkers klaar om telefonisch te helpen. Ook kunnen mensen voor ondersteuning terecht op een van de 35 UWV kantoren.